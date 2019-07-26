Исследование показало, что смайлики хорошо влияют на деловую переписку

Американские ученые пришли к выводу, что использование смайликов в деловой переписке может положительно сказаться на развитии диалога.
Специалисты отмечают, что важно понимать, что употреблять смайлики нужно в меру и только тогда, когда это уместно. В некоторых ситуациях смайлики могут внести ясность в разговор. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на работы, посвященные этой теме.
При использовании смайликов в деловой переписке разговор может стать более живым, а оттого — эффективным.
Наивно ученые доказали, что изображения эмодзи в восприятии читающего сообщение человек воспринимаются почти как изображение лица. Использование эмодзи может увеличить результативность общения.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что эксперты рассказали о главных ошибках худеющих.