Эксперты рассказали о главных ошибках худеющих

Некоторые из них делают диеты бессмысленными.

Обо всем рассказали диетологи, передает ИА «Версия». Они уверяют, что многие люди, желающие сбросить вес, допускают одни и те же ошибки. Если их избегать, можно не только похудеть, но и не навредить здоровью. Также эксперты подчеркнули, что лучше всего просто начать питаться правильно и вес придет в норму.

Для начала диетологи посоветовали не отказываться от завтраков и делать их калорийными. Те люди, которые наедаются утром, обычно меньше едят в течение дня. Эксперты считают, что лучше всего питаться каждые четыре часа, но маленькими порциями. В день лучше есть не менее 1200 калорий, чтобы организм продолжал нормально функционировать

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что учёные выяснили, недостаток какого витамина мешает похудеть. Доказано, что недостаток в организме человека витамина С может не давать избавиться от лишнего веса.