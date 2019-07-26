За непропуск “Скорой помощи” начнут наказывать жестче

Те, кто не пропустил "Скорую", могут лишиться прав на год. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Те, кто не пропустил "Скорую", могут лишиться прав на год. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Путин поставил подпись и на документе о препятствовании работе медиков.

Владимир Путин поставил подпись под новым законом об ответственности водителей, которые не стали пропускать машину “Скорой помощи” со спецсигналами. Штрафы подняли в 10 раз.

Новый документ появился на портале правовой информации в пятницу 26 июля. Денежный штраф вырос с 500 рублей до 5 тысяч. Раньше права могли отобрать на срок до 3 месяцев, но теперь 3 месяца — это минимум, а максимум — целый год.

Кроме этого в новом документе учтены наказания за препятствование работе медиков. Если пациент не пострадал, то нарушитель заплатит от 4 до 5 тысяч штрафа. При тяжком вреде здоровью назначают тюрьму или принудительные работы до 2 лет или штраф в 80 тысяч. За смерть пациента посадят на 4 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге отправили в суд дело о нападении лже-врачей на больницу.