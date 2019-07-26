Выборг получит еще 2 млрд рублей на реконструкцию

Выборг попал в список из девяти городов, отобранных Минкультом для финансирования инфраструктурных проектов. На реконструкцию коммуникаций в центре город получит около 2 млрд рублей.

Средства на новые инженерные коммуникации в Квартале Сета Солберга будут выделены из займа Нового банка развития БРИКС. Это международная финансовая организация со штаб-квартирой в Шанхае. Банк был образован в 2014 году Россией, Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР для совместного финансирования инфраструктурных проектов. На деньги этого банка уже строятся две Белопорожских ГЭС в Карелии.

В центре Выборга в течение 6 лет будут отреставрированы восемь домов и благоустроены близлежащие улицы. Там разместится многофункциональный культурный центр. Губернатор Леобласти Александр Дрозденко сообщил, что в прошлом году Выборг посетил миллион туристов.

Центр Выборга реконструируется с 2012 года на средства бюджетов всех уровней. В Выборгском замке отремонтированы башни Ратуши, Олафа и Часовая. Сейчас ведутся работы в Цейхгаузе и Доме наместника. В охраняемую зону Выборга входят 216 объектов культурного наследия муниципального, регионального и федерального значения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Выборге пройдет кинофестиваль «Окно в Европу 2019»