Украинки оголились после слов чиновника о виноватых в изнасиловании девушках

Зампредседателя Запорожского облсовета Владислав Марченко заявил, что откровенно одетые женщины напоминают ему проституток.

Об этом стало известно 26 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Неосторожные слова чиновника повлекли за собой бурю негодования в обществе. Особенно недовольны оказались женщины, которых обвинили в том, что их насилуют по их же вине. Марченко рассказывал в своем Facebook, что приличные девушки для него «королевы», в том время как украинки в развратных нарядах заслужили пристальное внимание преступников.

В ответ на его слова девушки запустили флешмоб #забулазапитатиуМарченка, что значит «забыла спросить у Марченко». Украинки выкладывают фотографии в якобы откровенных нарядах и пишут, почему чиновник неправ. Многие убеждены, что это не его дело – высказываться о внешнем виде других.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в лесу под Петербургом изнасиловали девочку-подростка.