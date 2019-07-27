Петербуржцев ждут жаркие выходные

Уже сегодня воздух прогреется аж до 30 градусов.

Синоптики рассказали, какими будут выходные дни в Санкт-Петербурге. Наконец осень, наступившая раньше времени, отступит и даст разгуляться лету. В эту субботу небо над городом будет ясным, а по улицам погуляет слабый ветер. Также эксперты заметили, что дождей не предвидится. Если ночью температура воздуха составляла не больше 19 градусов, то за день столбик поднимется до отметки в 30 градусов.

Воскресенье выдастся менее жарким днем, также ожидаются кратковременные дожди. Температура достигнет плюс 26 градусов. Синоптики советуют наслаждаться жаркими деньками, так как это могут быть последние теплые выходные этим летом. Они считают, что неделя начнется с похолодания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Санкт-Петербург назван лучшим городом для путешествий на выходные. В тройку лидеров также вошли Сочи и Москва, набрав по 18% и 12% соответственно.