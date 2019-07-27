89-летняя американка поднялась на Килиманджаро и побила мировой рекорд

В своем почтенном возрасте женщина забралась на одну из высочайших горных вершин.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщает телеканал ABC 15. Энн Лоримор пару лет назад уже поднималась на Килиманджаро, тогда она самой пожилой женщиной, покорившей вершину. Затем ее титул отняла сначала одна дама, а затем мужчина. Это не понравилось американке, и она решилась на отважный шаг – доказать всем, кто здесь настоящий рекордсмен.

В разговоре со СМИ женщина рассказала, что перед подъемом она упала и у нее начал болеть бок. Ей не удавалось глубоко дышать, она долго думала, стоит ли подниматься в гору. Со временем женщине полегчало – подъем завершился удачно.

На все путешествие у американки ушло девять дней.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что клип на «Богемскую рапсодию» группы Queen набрал рекордные 1 млрд просмотров. Видеозапись была опубликована в 2008 году и стала одной из самых просматриваемых на платформе.