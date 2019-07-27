Украинцы хотят возобновления авиасообщения с Россией

Прямого авиасообщения между странами нет уже четвертый год.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщают РИА Новости.

Обращение украинцев появилось на сайте президента страны Владимира Зеленского. Пока что петицию подписало не очень много людей, так что непонятно, будет ли она рассмотрена или хотя бы прокомментирована главой государства.

В тексте сказано, что жители Украины хотят иметь возможность летать в Россию, потому что им хочется видеться с родными и близкими. Они призывают прекратить вражду, тем самым заставляя страдать обычных людей.

Напоминаем, что самолеты между странами перестали летать с октября 2015 года. Ограничения ввели, опасаясь за безопасность. Недавно Москва предложила Киеву возобновить регулярное и чартерное сообщение ради пассажиров, которые этого хотят.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Крыму прокомментировали просьбу украинцев вернуть поезда на полуостров.