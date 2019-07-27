Врач рассказал, как петербуржцам пережить жару

Синоптики пообещали, что в субботу и воскресенье в Санкт-Петербурге воздух успеет прогреться до плюс 30 градусов.

Советами поделился врач Петр Ткаченко, передает телеканал «360». Эксперт рассказал, что во время сильной жары лучше не выходить на улицу. Известно, что солнце наиболее активно после 12 часов дня. Если дома отсидеться не выходит, то стоит использовать крем, чтобы не обгореть, а также носить головной убор.

Есть мнение, что при высоких температурах и палящем солнце нужно выбирать светлую, легкую одежду. Немало важно пить как можно больше воды, но лучше бы отказаться от газированных напитков и кофе. Что касается питание, то врач не советует есть жирное мясо и все, что долго переваривается.

«Если заниматься активно спортом в такую погоду, то помимо воды нужно восполнять также электролиты — калий и натрий. Они уходят из организма, если просто воду пить»,

—предостерег Ткаченко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцев ждут жаркие выходные.