В Кронштадте развернули рекордный по размеру Андреевский флаг

Его продемонстрировали в качестве поздравления с Днем ВМФ. Фото: telegram

Его продемонстрировали в качестве поздравления с Днем ВМФ. Фото: telegram

Накануне празднования Дня ВМФ в Кронштадте развернули самый большой в мире Андреевский флаг. Он весит 300 килограммов.

Сегодня, 27 июля, на Якорной площади в Кронштадте военнослужащие развернули огромный Андреевский флаг, который может претендовать на попадание в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом пишет Telegram-канал Life Shot.

На создание данного флага ушло 70 тканевых полос по 40 квадратных метров. 15 швей трудились над флагом в течение недели. Вес флага составляет 300 килограммов, длина — 65 метров, а ширина — 43 метра.

Гигантское полотно пронесли десятки военных в белоснежной форме по Якорной площади под торжественную музыку. Его продемонстрировали в качестве поздравления с Днем ВМФ.

Торжественное празднование Дня ВМФ состоится завтра, 28 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что парад ВМФ можно будет посмотреть на Дворцовой и Биржевой. Трансляцию военного-морского парада в Петербурге выведут на экраны на Дворцовой и Биржевой площадях.