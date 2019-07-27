Автомобилисты застряли в девятикилометровой пробке на Приморском шоссе

Автомобилистам требует один час 44 минуты на то, чтобы проехать данный участок дороги. Фото: скриншот сайта yandex.ru/maps

Автомобилистам требует один час 44 минуты на то, чтобы проехать данный участок дороги. Фото: скриншот сайта yandex.ru/maps

На Приморском шоссе зафиксирована пробка длиной в 9,4 километра от станции Морская до поворота к Шалашу Ленина.

По данным, предоставленным «Яндекс.Пробки», петербуржцы застряли в девятикилометровой пробке на Приморском шоссе от станции Морская до поворота к Шалашу Ленина.

Автомобилистам требует один час 44 минуты на то, чтобы проехать данный участок дороги. На карте видно, что между станциями Горская и Александровская две аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы стоят в пробках на границе с Финляндией при жаре в 30 градусов.