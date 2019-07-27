Вандалы закрасили галерею фресок в переулке Радищева в Петербурге

Вандалы закрасили галерею фресок в переулке Радищева в Петербурге
Авторы фресок собираются подать заявление в правоохранительные органы. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Петербуржцы рассказали о порче фресок в переулке Радищева. Неизвестные закрасили их черной краской из баллончика.

Очевидцы сообщили об испорченных черной краской произведениях искусства в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в социальной сети «ВКонтакте». Неизвестные вандалы оставили на каждой картине свой «автограф» — линию, нарисованную черной краской из баллона.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Авторы фресок собираются подать заявление в правоохранительные органы. Они считают, что вандалов можно будет найти по камерам видеонаблюдения, которые установлены в переулке, об этом они написали на странице Urbanfresco в Instagram.

«Кому-то мешают наши фрески и их хотят закрасить. Кого-то раздражает красота, потому что это непорядок. Разрушать и уничтожать — единственное желание вандалов и нам очень горько, что такие «люди» живут в Петербурге», — написали авторы картин в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вандалы обезобразили Банковский мост через день после открытия.

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