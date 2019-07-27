В группу «Фабрика» ищут четвертую исполнительницу

Девушки не исключают того факта, что в будущем "Фабрика" превратится в квартет. Фото: @fabrikaband/Instagram

Девушки не исключают того факта, что в будущем "Фабрика" превратится в квартет. Фото: @fabrikaband/Instagram

На фестивале «Жара» исполнительницы группы «Фабрика» объяснили, почему в их коллектив ищут четвертую солистку.

Солистки «Фабрики» Саша Попова и Ирина Тонева рассказали, что новая участница группы Антонина Клименко их полностью устраивает. Клименко также участвует в кастинге, певицы надеются, что она войдет в их коллектив, пишет Discover24.

«Наша новая солистка Антонина Клименко также участвует в конкурсе, и мы очень хотим, чтобы она победила», — объяснили исполнительницы.

Также девушки не исключают того факта, что в будущем «Фабрика» превратится в квартет. Такое может произойти, если Клименко войдет в коллектив, а бывшая солистка «Фабрики» Саша Савельева вернется в группу после декрета.

Пока об этом речи не идет, но певицы заявляют, что последнее слово в данном решении останется за продюсером группы Игорем Матвиенко.

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