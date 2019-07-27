Создатели «Игры Престолов» уходят с HBO

Создатели популярного американского сриала «Игра Престолов» Дэн Уайсс и Девид Бениофф намерены покинуть телекопанию HBO.

Об этом в четверг, 25 июля, сообщило издание The Hollywood Reporter. По данным издания, шоураннеры «Игры престолов» уже проводят переговоры с рядом известными творческих студий, в частности в Amazon Studios, Netflix и Disney.

По предварительным данным, создатели сериала намерены дождаться предложения в 200 миллионов долларов, что перебьет рекордную на данный момент сделку в 150 миллионов долларов.

Последняя была заключена между шоураннерами сериала «Мир Дикого Запада» Лизой Джон, Джоном Ноланом и Amazon. Контракт на рекордную сумму был подписан в апреле этого года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Союзмультфильм» выпустит мультфильмы про «Крокодила Гену» и «Чебурашку» в 3D-версии.