Режиссер «Короля Льва» рассказал о спрятанной сцене

Режиссер недавно вышедшего ремейка фильма «Король Лев» Джон Фавро признался, что в картине представлена одна необычная сцена.

Фавро рассказал, что в фильме спрятана одна сцена, которая была снята по-настоящему. Данным секретом он поделился в своем аккаунте в Twitter.

Заметить отличительную сцену без подсказки сложно, так как речь идет о запечатленном восходе над саванной Африки в самом начале картины.

При этом режиссер отметил, что в фильме присутствует 1490 отрендеренных сцен, которые были созданы усилиями художников и аниматоров.

Он признался, что своеобразную «пасхалку» спрятал в фильме для того, чтобы узнать, заметит ли это кто-нибудь.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что создатели популярного американского сериала «Игра Престолов» Дэн Уайсс и Девид Бениофф намерены покинуть телекомпанию HBO.