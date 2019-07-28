Появились видео и фото прохода кораблей из Кронштадта в Петербург

В Кронштадте по-прежнему солнечно, хотя на севере Петербурга прошел дождь.

Корабли ВМФ России движутся из Кронштадта в Санкт-Петербург. Парад в честь дня Военно-морского флота начался в 11:00.

Корреспондент Gazeta.SPb получил в свое распоряжение эксклюзивные фото прохода боевых кораблей мимо очевидцев. Один за другим в Петербург прошли “Стерегущий”, “Стойкий”,”Адмирал флота Горшков” и другие.

На севере Санкт-Петербурга прошел короткий дождь, но в Кронштадте по-прежнему солнечно. Не исключено, что непогода направится в центр Санкт-Петербурга и помешает праздничному концерту.

Всего петербуржцы и гости города увидят 43 корабля, в том числе подводные подлодки. 41 летательный аппарат составят воздушную часть парада. Кроме этого, в торжестве участвуют свыше 4 тысяч военнослужащих четырех флотов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, чего ждать после окончания парада ВМФ в Санкт-Петербурге.