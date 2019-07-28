Девушка станцевала у шеста перед мэрией Березников

Девушка станцевала у шеста перед мэрией Березников
В Березника прошел фитнес-фестиваль. Фото: скриншот видео

Видео вызвало споры и разногласия в социальных сетях.

В Березниках (второй по величине город Пермского края) идет фестиваль Fit-Fest Berezniki. Одна из участниц решила в его рамках станцевать у шеста перед зданием администрации города.

Видео выступления появилось в социальных сетях в воскресенье 28 июля и уже вызвало споры и разногласия. Одни заявляют, что девушка выбрала неудачное место для выступления. Другие, напротив, поддерживают ее и возражают, что девушка не раздевалась, а стрип-пластика — разновидность фитнеса, и в танце девушки нет ничего кроме красоты и элегантности. Третьи остались недовольны самим выступлением: они сочли, что девушка не попадает в такт музыки. Впрочем, возможно, в этом виновата не она — видео могло выйти неудачным.

Видео: https://vk.com/chp_berezniki

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Little Big запустили танцевальный флешмоб.

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