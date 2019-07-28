Израиль и США испытали на Аляске новейшую систему ПРО

Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3") на Аляске. Фото: кадр официального видео пуска

Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3") на Аляске. Фото: кадр официального видео пуска

Израиль в сотрудничестве с США успешно испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3» (Arrow-3), который перехватывает баллистические ракеты за пределами атмосферы.

За последние несколько недель Израиль трижды испытывал разработанный совместно с американцами «Хец-3», сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Хец-3» способна обнаруживать ракеты, не имея точных данных об их местонахождении. Система ПРО способна перехватить цель на расстоянии 400-2500 км и высоте до 100 км, в безвоздушном пространстве.

Комплекс «Хец-3» встал на вооружение Израиля в январе 2017 года, но систему продолжают испытывать. Впервые это произошло за границами Израиля.

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