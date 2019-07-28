Израиль и США испытали на Аляске новейшую систему ПРО

Израиль в сотрудничестве с США успешно испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3» (Arrow-3), который перехватывает баллистические ракеты за пределами атмосферы.
За последние несколько недель Израиль трижды испытывал разработанный совместно с американцами «Хец-3», сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Хец-3» способна обнаруживать ракеты, не имея точных данных об их местонахождении. Система ПРО способна перехватить цель на расстоянии 400-2500 км и высоте до 100 км, в безвоздушном пространстве.
Комплекс «Хец-3» встал на вооружение Израиля в январе 2017 года, но систему продолжают испытывать. Впервые это произошло за границами Израиля.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что израильский космический аппарат разбился при посадке на Луну