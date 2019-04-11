Израильский космический аппарат разбился при посадке на Луну

В стране уверены, что через пару лет им удастся покорить спутник Земли.

Об этом стало известно 11 апреля. О неудачной попытке рассказал руководитель миссии, передают РИА Новости. Аппарат «Берешит», пытаясь прилуниться, разбился. Компания, которая занималась его запуском, признала свою ошибку.

Случившееся уже прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он считает, что это – не повод расстраиваться, потому что все еще впереди. Политик уверен, что максимум через три года израильский аппарат сможет прилуниться как положено.

Напоминаем, что первые космические программы в Израиле начали обсуждать в 1981 году. Первый спутник от страны отправили в 1988 году.

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