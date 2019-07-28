Патриарх призвал россиян держаться корней

Сегодня, в День крещения Руси, во многих городах России прошли крестные ходы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил шествие от Успенского собора Московского Кремля.

Крестный ход проследовал до памятника святому князю Владимиру на Боровицком холме, где был совершен торжественный молебен, сообщает РИА «Новости».

В 1031-ю годовщину со дня крещения Руси патриарх предостерег верующих от потери идентичности, напомнив об опасности привлекательных на первый взгляд, но чуждых идеологических конструкций. По его мнению, человек не может существовать без осознания того, кто он, где его место и кто ему свой, а кто чужой.

Патриарх Кирилл посетовал, что люди иногда пытаются разорвать связь со своими настоящими корнями ради ложной идентичности, которая кажется им более успешной. Он заявил, что такой ошибочный выбор чреват печальными последствиями для общества и государства.

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