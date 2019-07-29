Интервью с Путиным канала Fox News поборется за Emmy

Представители телеканала заявили, что впервые их передача такого формата была номинирована на получение престижной премии

Об этом стало известно 28 июля. Список претендентов опубликовали на сайте Национальной академии телевизионных наук и искусств. Кроме интервью с Владимиром Путиным, которое вышло в 2018 году, за звание лучшей документальной и новостной передачи поборются телеканалы CNN, MSNBC и ABC. Журналисты общались с директором Национальной разведки США Дэниелом Коутсом и архиепископом Нью-Йорка кардиналом Тимоти Доланом. На сайте Fox News уточняется, что впервые была замечена их программа такого формата. Победителя объявят в конце сентября текущего года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что журналист нашел единственное интервью с Бэнкси. Бэнкси никогда не показывал своего лица, а также не разглашал конфиденциальную информацию. Интернет не помнит ни одного видео с художником – их просто не было. По крайней мере, до сегодняшнего дня.