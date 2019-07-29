МЧС предупреждает ленинградцев о сильном ветре во вторник

Синоптики также предупреждают о том, что в регионе может пойти дождь.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Специалисты уже поделились прогнозами на ближайший вторник, говоря о сильном ветре и кратковременных дождях. Уточняется, что порывы будут достигать 15 метров в секунду, а осадки выпадут далеко не везде. Сотрудники МЧС просят ленинградцев быть осторожнее на дорогах, а пешеходов – тем более.

Спасатели напомнили, что сильный ветер часто становится причиной увеличения количества ДТП, а также различных инцидентов. Поэтому стоит обходить стороной хлипкие конструкции и по возможности не выходить лишний раз из дома. Также эксперты отметили, что возможны обрывы и замыкания на линиях электропередач и связи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что с понедельника в Петербурге ожидаются дожди и похолодание. Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник, 29 июля, температура воздуха в городе будет до +18 градусов, а ночью опустится до 9 градусов тепла.