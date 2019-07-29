Строительство объездной дороги в Сосновом Бору завершится к 2020 году

Строительство объездной автомобильной дороги в Сосновом Бору в Ленобласти завершится к осени 2020 года.

Подрядчики возобновили строительство автодороги, которая началась еще в октябре 2014 года. На данный момент на стройке выполнена половина от общего объема работ, сообщает пресс-служба Росэнергоатома. Заказчиком выступает «Росатом».

Сейчас строительные работы проходят на участке Форт Красная Горка — Коваши — Сосновый Бор.Общая протяженность объездной автодороги будет составлять 20 километров 64 метра. Ширина трассы — 7,5 метров. Проект предусматривает возведения путепровода и двух мостов через реки Воронка и Копорка. После окончания работ, четырехполосная дорога войдет в состав трассы А-121 Санкт-Петербург — 1 Мая.

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