Выборгское шоссе отремонтируют от КАД до границы Ленобласти

Выборгское шоссе отремонтируют от КАД до границы Ленобласти
Выборгское шоссе входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: wikimedia.org

Компания «ВАД» за 163 млн рублей отремонтирует участок Выборгского шоссе от Кольцевой автодороги до границы с Ленинградской областью.

Заказчик работ по ремонту Выборгского шоссе — СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», которое подчиняется городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры. АО «ВАД» — единственная компания, подавшая заявку на электронный аукцион, с ней и будет заключен контракт на работы по 44-ФЗ.

Подрядчик до конца октября обязуется починить проезжую часть и поменяет покрытие на тротуарах на участке шоссе протяженностью 2,77 км. Стоимость работ составит 163 млн рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Выборгское шоссе парализовал “паровозик” из пяти машин

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