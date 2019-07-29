В Петербурге двое мужчин получили срок за пытки над 13-летним мальчиком

Караванов и Беляков избивали подростка металлической пряжкой ремня, нанесли ему не менее 19 ударов по всему телу. Фото: pixabay

Караванов и Беляков избивали подростка металлической пряжкой ремня, нанесли ему не менее 19 ударов по всему телу. Фото: pixabay

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двоих молодых людей, признанных виновными в истязании 13-летнего подростка.

По версии следствия, в ночь на 19 февраля 2019 года подсудимые Караванов и Беляков находились в квартире на Будапештской улице, где издевались над подростком 2006 года рождения за то, что он совершил некие противоправные действия в отношении ребенка 2018 года рождения, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Караванов и Беляков избивали подростка металлической пряжкой ремня, нанесли ему не менее 19 ударов по всему телу, кроме того, ему нанесли не менее 4 ударов руками и ногами, после чего Беляков более 4 раз ударил ребенка током. При этом он приложил зажженную сигарету к голове потерпевшего.

Стало известно, что Караванов находился в нетрезвом виде, вызванном употреблением наркотических веществ.

Суд приговорил Караванова к четырем годам колонии, по совокупности с приговором Пушкинского суда — семь лет в исправительной колонии строгого режима.

Беляков приговорен к четырем годам колонии общего режима, кроме того с подсудимых взыскано не менее 20 тысяч рублей.

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