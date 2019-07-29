На проспекте Художников загорелась квартира в жилом доме

В Выборгском районе Петербурга загорелась квартира в многоэтажном доме.

В понедельник, 29 июля, около обеда, в доме 22 корпус 2 по проспекту Художников случился пожар. Загорелась квартира на 4 этаже здания. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По фотографиям и видео, выложенным автором публикации, видно, что на место уже приехали сотрудники пожарной службы и служебные автомобили полиции. Очевидцы произошедшего сообщают в комментариях, что пожарные быстро потушили квартиру.

О пострадавших информации нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что квартира в жилом доме загорелась на улице Ткачей. Ночью в Невском районе Петербурга загорелась квартира. Спасателям МЧС удалось потушить пожар, прежде чем кто-либо пострадал. На улице Ткачей загорелась трехкомнатная квартира в пятиэтажном доме. Горела обстановка на площади 14 м2 в комнате на 22 м2.