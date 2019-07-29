Власти Петербурга одобрили проект медицинского центра в Шушарах

Планируется, что новый медцентр в Шушарах сдадут до 2023 года.

В поселке Шушары построят многофункциональный консультативно-диагностический медицинский центр к 2023 году. Данный проект одобрили на совещании в Смольном в понедельник, 29 июля, пишет «Фонтанка.ру».

Новый медцентр планируется построить у Колпинского шоссе. Стоимость строительства оценивается в более чем 2,2 млрд рублей. На эксплуатацию центра будет уходить 537 млн рублей ежегодно. Еще 673 млн рублей ежегодно будет составлять компенсация инвестору ООО «Русская Балтика». Строительные работы начнутся в 2020 году, а закончатся к 2023 году. Медицинский центр сможет обслуживать 80 тысяч взрослых и 30 тысяч детей.

По словам вице-губернатора Анны Митяниной, в центре будут находиться все необходимые специалисты для первичной консультации. Она также отметила, что в Шушарах проживает много многодетных семей, военных и семей правоохранителей, а эти люди особенно нуждаются в соцзащите.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Подмосковье открылся центр спасения конечностей.