В Подмосковье открылся центр спасения конечностей

Всего в России три центра, где специалисты борются с ампутацией конечностей пациентов. Один из них расположен в подмосковном Домодедове.

Центр был открыт на базе городской больницы. Врачам удалось спасти от ампутации уже более 100 пациентов. Специалисты стараются сохранить руки и ноги даже в самых тяжелых случаях.

Отмечается, что все этапы лечения пациент проходит в рамках одного медицинского учреждения. Благодаря отлаженной логистике больным удается сберечь драгоценное время, так как ходить по различным поликлиникам уже некогда.

В данном центре врачи разных специальностей совместными усилиями принимают решение о том, как именно спасти пациента, что дает более квалифицированный подход к лечению.

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