Учены объяснили новую эпидемию кандидоза глобальным потеплением

Ещё 10 лет назад ученые даже не знали о данном грибке. Группа ученых провела исследования относительно новой эпидемии кандидоза и пришла к неожиданным результатам.

Итоги исследования были опубликованы в соответствующей статье в журнале mBio. Специалисты изучили взаимосвязь глобального потепления и надвигающейся масштабной эпидемии грибка.

Ученые считают, что повышение средней температуры во всех уголках планеты стало причиной ускоренного роста и размножения опасного грибка, в связи с чем в скором времени человечество ожидает эпидемия кандидоза.

Отмечается, что данный грибок является одним из самых опасных. Он угрожает как животным, так и людям, так как его главной защитой является температура тела. Он приспосабливается к жизни в организмах с температурой тела от 37 до 42 градусов по Цельсию.

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