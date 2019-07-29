По факту смертельного ДТП в Лужском районе возбуждено уголовное дело

В воскресенье, 28 июля, в Лужском районе Ленинградской области произошла авария, в которой погибло пять человек.

Крупное ДТП случилось около 11 часов утра на 135-м километре автотрассы Санкт-Петербург — Псков неподалеку от населенного пункта Крупели. Автомобили марок «Митсубиси Паджеро» и «КИА Соренто» совершили лобовое столкновение.

В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончались женщина, находившаяся за рулем «КИА», и пассажирка данного автомобиля. Водитель и пассажир второй иномарки также погибли.

Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле «КИА», были госпитализированы. Однако женщину спасти не удалось, она скончалась в больнице, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Назначен ряд экспертиз, в результате которых будут установлены обстоятельства случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что под Лугой произошла смертельная лобовая авария.