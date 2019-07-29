Комитет по природопользованию проверил пруд в Таврическом саду

По словам местных жителей, пруды в Таврическом саду находятся в ужасном состоянии. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

По словам местных жителей, пруды в Таврическом саду находятся в ужасном состоянии. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Сегодня в СМИ появилась информация о взволнованности местных жителей состоянием водоемов Таврического сада. По словам горожан, в пруду от грязи умирают утки.

Сегодня, 29 июля, сотрудники Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга в связи с данной информацией провели визуальную проверку акватории Таврического пруда.

Отмечается, что мусора и наплавных загрязнений найдено не было. По данным комитета, очистка водоема производится 4 раза в месяц, а растительность была скошена в июне этого года.

Сотрудники комитета сообщают, что массовой гибели уток в водоемы зафиксировано не было. Однако по расчетам при нормальной ситуации в год погибает от старосте более 2 тысяч уток. Отмечается, что птицы, как правило, умирают во время морозов или в летнюю жару.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы жалуются на умирающих от грязи уток в прудах Таврического сада.