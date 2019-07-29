В Южно-Приморский парк решили подселить носорога

Пока что проект площадки выглядит так. Фото: gov.spb.ru

Пока что проект площадки выглядит так. Фото: gov.spb.ru

Жители Петербурга выбрали скульптуру для уникальной детской площадки.

Власти Санкт-Петербурга подвели итоги опроса, посвященного выбору скульптуры для детской площадки в Южно-Приморском парке. Победу Носорога нельзя назвать безоговорочной, но второго тура голосования не будет.

Детская площадка в Южно-Приморском парке существует с 1972 года, но сейчас ее решили подновить. В центре лабиринта травы поставят фигуру носорога — жители отдали ему 42% голосов, а орангутанг и пеликан получили 21% и 37% соответственно, сообщили в Смольном 29 июля.

Сейчас на площадке уже живут Слон, Крокодил и Черепаха. Результаты опроса сообщат проектировщикам, они должны завершить свою работу до конца 2019 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила промежуточные результаты голосования за имя нового парка на Добролюбова.