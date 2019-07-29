Вечерний дождь в Петербурге завершился двойной радугой

Гроза, которую ждали после жарких выходных, так и не пришла.

Небольшой дождь прошел в Санкт-Петербурге вечером в понедельник 29 июля и принес двойную радугу. Жители центра Северной столицы решили сфотографировать редкое явление.

Выходные в Санкт-Петербурге выдались жаркими: температура поднималась до 30 градусов. Новая неделя начинается с похолодания. Пока что гроза, которую стоит ждать после жарких дней, не пришла; и даже сегодняшний дождь оказался “грибным”: коротким и с солнцем. Возможно, более серьезных осадков стоит ждать завтра: в ГУ МЧС Санкт-Петербурга уже предупредили петербуржцев об усилении ветра, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.

Сегодня температура в Санкт-Петербурге составляет всего 12-16 градусов тепла. Завтра столбик термометра покажет 14 градусов. Всю неделю в Петербурге будут идти дожди.