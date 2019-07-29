Спустя год после падения в кипяток пес Пират умер в Петербурге

Спустя год после падения в кипяток пес Пират умер в Петербурге
У Пирата было много друзей. Фото: vk.com/club170225553

Летом прошлого года, 12 августа, бездомный пёс Пират провалился в яму с кипятком в Санкт-Петербурге.

Несчастье произошло случайно: в одном из дворов города кипяток хлынул прямо из-под земли, а пес находился в самом центре. Ему на помощь пришли очевидцы.

После этого волонтеры создали группу помощи, благодаря чему на лечение пса удалось собрать деньги. Пират переносил операции, находился в стационаре, пил лекарства, но поправиться у него так и не получалось.

В начале этого лета у Пирата начались проблемы с сердцем, случались длительные приступы эпилепсии. Добровольцы часто навещали старичка, гуляли с ним и играли.

В последние дни ему стало совсем плохо, и врачи приняли решение, что собаку надо опустить. Волонтеры говорят, что Пират «ушел на радугу».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы жалуются на умирающих от грязи уток в прудах Таврического сада.

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Спустя год после падения в кипяток пес Пират умер в Петербурге
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