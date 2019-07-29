Магазины на первых этажах хотят прикрыть. Бизнес против

Петербургские предприниматели объединяются в Ассоциацию арендаторов и собственников стрит-ритейла. Их цель – защитить бизнес от федерального закона. Он фактически ликвидирует все торговые точки на первых этажах в жилых домах.

О том, как выжить стрит-ритейлу в новых условиях, GazetaSPB рассказал предприниматель, со-основатель компании «Центр конструирования бизнесов», создатель сети Юлмарт Сергей Федоринов:

Законодательное давление на стрит-ритейл, действительно, только усиливается. Особенно — на встроенные коммерческие помещения на первых этажах жилых домов. В этом смысле закон больше стоит на страже интересов жильцов, защищая их комфорт и спокойствие.

Односторонний законодательный прессинг может привести к созданию «заградительных» барьеров для малого бизнеса.

Например, требование , в соответствии с которым нужно согласовывать использование «встройки» со всеми жильцами дома, кто владеет в нем квартирами на праве частной собственности. При этом сами ТСЖ и ЖСК зачастую на свои собрания с трудом собирают необходимый кворум, а 10% жильцов дома найти вообще сложно, так как многие не живут постоянно, сдают квартиры или находятся за рубежом. Страдают от таких инициатив не только предприниматели, но и сам сектор торговли шаговой доступности, развитие которого практически остановилось.

Чтобы стрит-ритейл не выживал сам по себе, как сейчас это происходит, находя какие -то дырочки, щёлочки, через которые он просачивается как растение через асфальт — со стороны государства необходим некий дружественный жест в виде создания регулируемых зон для стрит-ритейла.

С выделением нежилых помещений, которые отвечают необходимым требованиям закона, в том числе, требованиям организации зон подъезда, зон для погрузки-разгрузки товаров и так далее. Это позволит создать, с одной стороны, защищенное для ритейлеров пространство, где они могли бы вести свою деятельность.

С другой стороны, пространство, которое будет комфортно интегрировано в жилую среду конкретного квартала, района, дома. С появлением таких зон правила игры в стрит-ритейле станут более понятными и прозрачными.

Важно — эти зоны должны быть близко расположены к жилому сектору, чтобы сохранить формат стрит-ретейла шаговой доступности. Тогда предприниматели будут сосредотачиваться не на выживании и не на открывании закрытых дверей, а на своем бизнесе и предоставлении качественных товаров и услуг для конечного потребителя, находясь рядом с ним.

Поддерживать стрит-ритейл важно еще и потому, что это – хорошая альтернатива магистральному ритейлу (торговые сети, гипермаркеты) и возможность поддерживать здоровую конкуренцию.

Не обладая той закупочной силой, которую имеют гигантские торговые сети, стрит-ритейлеры ищут другие пут в обход посредников и наценок. И если это правильно стимулировать, то пути будут выводить непосредственно на производителя. А это еще один шаг к фермерской продукции на прилавке и в холодильнике. И возможность дать жителям городов свежие продукты у дома, чтобы это происходило наиболее быстрым и удобным для них образом.

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