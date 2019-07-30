В Петродворце разбойники похитили рюкзак мужчины, угрожая ножом

В понедельник, 29 июля, в отделение полиции Петродворцового района Санкт-Петербурга поступило заявление от мужчины 1991 года рождения.

Он рассказал полицейским, что около половины первого ночи того же дня у дома 16 по улице Шахматова в городе Петродворец на него напали двое неизвестных злоумышленников, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступники угрожали потерпевшему ножом и совершили хищение рюкзака, в котором были деньги в размере 1 тысяча рублей, мобильный телефон и зарядное устройства. С место происшествия разбойники скрылись.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Приняты меры для розыска и задержания злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти трое мужчин совершили разбойное нападение на автозаправку.