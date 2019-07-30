Дела о нарушении рассмотрений обращений граждан в МО Петербурга направлены в Мировой суд

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку на собледение муниципальными образованиями Гавань, Остров Декабристов, Васильевский и №7 требований.

Речь идет о соблюдении правил порядка рассмотрения обращений, оставленных гражданами Российской Федерации, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В ходе проверки было обнаружено множество нарушений срока на рассмотрение обращений, который составляет 30 дней. Также зафиксированы факты ненаправления ответов в письменной форме или направление ответов, которые поставлены не по существу.

Прокуратура внесла в адрес глав МО и местных администраций МО представления об устранение нарушений. В отношении ответственных должностных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ. Материалы дела направлены мировому судье для рассмотрения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за нелегальную свалку в Невском районе будет отвечать администрация.