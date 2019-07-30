За нелегальную свалку в Невском районе будет отвечать администрация

За нелегальную свалку в Невском районе будет отвечать администрация
Ведется административное расследование. Фото: Департамент Росприроднадзора по СЗФО

Администрация Невского района обязана была принять меры для своевременной ликвидации нелегальной свалки. Сделать это нужно было до апреля текущего года.

В связи с невыполнением обязательств, департамент Росприроднадзора по СЗФО возбудил дело об административном правонарушении в отношении районной администрации.

На данный момент по факту невыполнения требований о защите земель и охране почвы от воздействия, негативно влияющего на окружающую среду, проводится административное расследование.

Местные жители неоднократно жаловались на нелегальное скопление отходов, класс опасности которых не установлен. Свалка находится на территории комплексной застройки СУН-16 между Дальневосточным проспектом, улицами Еремеева, Зольной и Складской.

Специалисты департамента взяли пробу почвы для определения класса опасности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Калининском районе найдено более 20 снарядов времен ВОВ.

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