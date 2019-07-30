Семь пассажиров автобуса пострадали от резкого торможения на Советском

7 человек госпитализировано. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / ВК

7 человек госпитализировано. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / ВК

В результате происшествия семь человек были госпитализированы с легкой и средней степенью тяжести в различные медицинские учреждения Санкт-Петербурга.

Во вторник, 30 июля, около 8 часов утра у дома 39 корпус 1 по Советскому проспекту в Невском районе Санкт-Петербурга случилось ДТП.

По предварительным данным, водитель автобуса 1976 года рождения, следовавшего по маршруту № 115А, в связи с несоблюдением дистанции, был вынужден свершить резкое торможение.

В результате торможения пассажиры упали, семь из них было госпитализировано, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Травмы пострадавшие получили во время падения. По факту случившегося проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученик 7 класса подозревается в автоугоне в Ленобласти.