Семь пассажиров автобуса пострадали от резкого торможения на Советском

В результате происшествия семь человек были госпитализированы с легкой и средней степенью тяжести в различные медицинские учреждения Санкт-Петербурга.
Во вторник, 30 июля, около 8 часов утра у дома 39 корпус 1 по Советскому проспекту в Невском районе Санкт-Петербурга случилось ДТП.
По предварительным данным, водитель автобуса 1976 года рождения, следовавшего по маршруту № 115А, в связи с несоблюдением дистанции, был вынужден свершить резкое торможение.
В результате торможения пассажиры упали, семь из них было госпитализировано, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Травмы пострадавшие получили во время падения. По факту случившегося проводится проверка.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученик 7 класса подозревается в автоугоне в Ленобласти.