Мотофестиваль изменит движение в центре Петербурга

Мотофестиваль изменит движение в центре Петербурга
Мотофестиваль St. Petersburg Harley Days состоится в Петербурге со 2 по 4 августа. Участниками фестиваля станут 100 тысяч человек, в числе которых также артисты, музыканты и гости города. Фото: pixabay.com

В центре Санкт-Петербурга в нескольких местах будет ограничено движение с 30 июля по 5 августа. В эти дни в городе пройдет международный мотофестиваль St. Petersburg Harley Days.

Мероприятие организовывает общество с ограниченной ответственностью «ИМИС».

На время мероприятия вводится запрет на остановки транспортных средств по переулку Крылова, на улице Зодчего России и на площади Островского. Кроме того станет запрещен левый поворот с Невского проспекта на площадь Островского. На обозначенных местах будут установлены соответствующие знаки для участников дорожного движения.

Ознакомиться со схемами движения в центре Северной столицы можно на официальном сайте города ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Мотофестиваль St. Petersburg Harley Days состоится в Петербурге со 2 по 4 августа. Участниками фестиваля станут 100 тысяч человек, в числе которых также артисты, музыканты и гости города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об ограничении движения на улицах Петербурга.

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