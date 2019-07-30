На Приморском проспекте угнали припаркованный Lexus

На Приморском проспекте угнали припаркованный Lexus
Угнан Lexus белого цвета, 2017 года выпуска. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в Приморском районе разыскивается злоумышленник угнавший дорогую иномарку. Мужчина похитил автомобиль Lexus, стоимость которого составляет 5,5 млн рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, владелец иномарки обратился в полицию в понедельник, 29 июля. Он утверждает, что автомобиль был припаркован у дома 74 по Приморскому проспекту. Lexus был белого цвета, 2017 года выпуска.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье по статье 158 УК РФ (кража).

В ведомстве также заявили, что полиция района уже приняла меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о подозрении в угоне автомобиля школьником. Угнанная машина принадлежала жительнице Тихвина, которая работает библиотекарем.

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