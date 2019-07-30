В Петербурге уничтожено более 4,6 тонн слив из Сербии

В Петербурге уничтожено более 4,6 тонн слив из Сербии
Сливы будут уничтожены. Фото: Pixabay

В результате проведения фитосанитарного контроля в пункте карантина растений Санкт-Петербурга были обнаружены следы заражения в партии слив.

Должностным лицом Управления Россельхознадзора были выбраны отдельные плоды, на которых присутствовали следы загнивания. Порченные плоды были отобраны из партии свежих слив, прибывших из Сербии.

В ходе лабораторных исследований было установлено, что в плодах присутствует возбудитель опасного карантинного заболевания — Бурая монилозная гниль, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре.

По заявлению собственника в связи с обстоятельствами было выдано предписание о необходимости уничтожения зараженной партии слив весом более 4,6 тонн.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дела о нарушении рассмотрений обращений граждан в МО Петербурга направлены в Мировой суд.

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