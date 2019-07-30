В Ленобласти отец насиловал свою 13-летнюю дочь на протяжении трех месяцев

В Ленобласти отец насиловал свою 13-летнюю дочь на протяжении трех месяцев
Девочка находится в социально-реабилитационном центре. Фото: Pixabay

Следствие установило, что подозреваемый проживал в городе Любань в Тосненском районе Ленинградской области, где с июля по 20 октября 2018 года насиловал свою дочь.

42-летний мужчина, используя беспомощное состояние ребенка, многократно подвергал сексуальному насилию 13-летнюю девочку, сообщили Gazeta.SPb в СО СК России по Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»).

Девочка находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. На данный момент принимается решение об избрании меры пресечение в отношении подозреваемого. Расследование продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Калининском районе 54-летний гражданин изнасиловал девушку.

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