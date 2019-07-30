Владельцы TikTok занимаются разработкой собственного смартфона

Пока неизвестно, в чем именно будет уникальность смартфона. Фото: pixabay

Пока неизвестно, в чем именно будет уникальность смартфона. Фото: pixabay

Технологическая компания ByteDance, являющаяся создателем мобильного приложения TikTok, выпустит на рынок свой фирменный смартфон.

Китайская компания ByteDance известна разработкой популярного мобильного приложения TikTok, в котором можно создавать короткие музыкальные видеоролики, проводить прямые эфиры и общаться.

По данным Reuters, компания решила не останавливаться на разработке приложений и хочет попробовать себя на рынке мобильных устройств. Слухи о разработке смартфона компанией ByteDance появились еще весной этого года, но теперь эта информация официально подтверждена компанией.

Пока неизвестно, в чем именно будет уникальность смартфона, потому как почти все попытки создания гаджетов под те или иные соцсети, оказались провальными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выпускники школ создали навигатор для вузов «Кампус.Пробки» в Петербурге. Мобильное приложение сможет в реальном времени мониторить загруженность различных помещений университета и с учетом этих данных прокладывать оптимальные маршруты по вузу.