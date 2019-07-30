Задержкой рейса из Пулково в Анталью заинтересовалась прокуратура

Задержкой рейса из Пулково в Анталью заинтересовалась прокуратура
Пассажиры провели в аэропорту Пулково лишние 8 часов. Фото: pulkovoairport.ru

Петербургская транспортная прокуратура из-за 8-часовой задержки рейса из Петербурга в турецкую Анталью проверяет законность действий авиакомпании «Россия».

Прокуратура проверит компанию на соблюдение законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.

Перед рейсом обнаружилось, что Boeing, поданный для посадки, технически неисправен, пассажиров высадили, и после длительного ожидания в аэропорту, они улетели на другом воздушном судне, предоставленном «Россией».

По данным «Фонтанки», Boeing, снятый с рейса по техническим причинам, через час с небольшим уже был предоставлен пассажирам другого рейса, который тоже отправлялся в Анталью.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рейс в Анталью был задержан на 8 часов

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