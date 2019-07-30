Опубликовано видео погони за желтым Volkswagen Golf в Петербурге

В социальных сетях появилась видеозапись погони за «Гольфом» желтого цвета.

В группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео погони за автомобилем Volkswagen Golf желтого цвета, съемка велась из салона служебного автомобиля ДПС.

На видеозаписи можно увидеть как сотрудники ГИБДД в течение долгого времени гонятся за нарушителем в Невском районе городе, после чего сталкиваются в ДТП со встречным автомобилем.

Отметим, что у сотрудников Дпс был шанс задержать нарушителя на первых минутах погони, в тот момент когда он застрял в пробке и у правоохранителей было около 20 секунд, чтобы добежать до иномарки, но они решили продолжить преследование.

Фрагмент видео из группы «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

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