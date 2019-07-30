Врача из Петербурга могут посадить за выдачу рецептов за деньги

За совершение преступления, женщине грозит лишение свободны до восьми лет. Фото: pixabay.com

За совершение преступления, женщине грозит лишение свободны до восьми лет. Фото: pixabay.com

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга утвердила обвинение по уголовного делу в отношении врача-гематолога. Специалист работала в одном из медучреждений города. 50-летнюю женщину обвиняют в выдаче рецептов за взятки.

Как сообщает ведомство, женщина выписывала рецепты на лекарственные средства определенного производителя. Выписка производилась без присутствия больных и их осмотра. В ответ врач получала от поставщика препаратов денежные средства.

На официальном сайте прокуратуры было заявлено, что за все рецепты женщина была вознаграждена более чем на 180 тыс. рублей. За совершение преступления, женщине грозит лишение свободны до восьми лет.

Сейчас дело направлено в Калининский суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о незаконной выписке рецептов на наркотический средства. Врач производил выписку в свободное от работы время.