В патологоанатомическом бюро Петербурга нашли пустые бланки о смерти с подписями и печатями

В прокуратуре отметили, что в такие документы можно вносить данные о смерти любого человека, нарушая при этом закон. Фото: pixabay

В прокуратуре отметили, что в такие документы можно вносить данные о смерти любого человека, нарушая при этом закон. Фото: pixabay

Петербургская прокуратура посчитала, что в эти бланки можно было вписать любого человека.

Прокуратура проверила деятельность СПб ГБУЗ «Городское патологоанатомическое бюро», находящейся в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Результаты проверки показали, что в учреждении хранились не менее 150 пустых свидетельств о смерти, при этом на бланках заранее были проставлены подписи и печати сотрудников «Городского патологоанатомического бюро». В прокуратуре отметили, что в такие документы можно вносить данные о смерти любого человека, нарушая при этом закон.

Начальник СПб ГБУЗ «Городское патологоанатомическое бюро» получил представление об устранении выявленных нарушений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что приезжая продавала мигрантам поддельные бланки регистрации. Она работала подсобным рабочим в транспортной компании и в течение трех месяцев делала бланки регистрации для коллег.