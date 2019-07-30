Эксперты подсчитали средний размер июньских пенсий

В июне 2019 года средний размер пенсий составил 14 тысяч 168 рублей и увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Данную информацию Росстат привел в своем основном докладе по итогам первого полугодия 2019 года.

По данным Росстата, в июне темпы роста пенсий у россиян выросли на 0,5 п. п. по сравнению с маем. Именно в июне было зафиксирован рекорд по увеличению показателя с 2019 года.

В конце первого полугодия текущего года данный показатель составил 14 тысяч 135 рублей. Таким образом, размер назначенных пенсий в России составляет 30,5% от суммы средней зарплаты.

Реальный рост пенсий с поправкой на инфляцию вырос на 0,8% по сравнению с июнем в прошлом году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заморозку накопительной части пенсии могут продлить до 2022 года. В Министерстве труда было предложено продолжить заморозку накопительной части пенсии вплоть до 2022 года включительно. В декабре 2018 года заморозка была продлена до 2021 года.