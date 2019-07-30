Названы главные причины смерти петербуржцев за 2018 год

Городская служба статистики собрала данные о смертности в Санкт-Петербурге за 2018 год.

За прошлый год в Северной столице умерло порядка 60 тысяч человек. Самая распространенная причина смерти — от старости. Санкт-Петербург считается одним из самых возрастных городов России, поэтому такие показатели вполне нормальны.

По данным «Петростата», 54% умерших — женщины. Точное количество погибших за 2018 год в городе — 59,8 тысяч человек. Из них только 3,6 тысяч человек умерли не своей смертью.

Отмечается, что 380 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях, 302 человека отравились алкоголем, 165 петербуржцев стали жертвами преступников, 100 человек утонули.

Около 56 тысяч жителей Санкт-Петербурга умерли из-за болезней и старости. Среди них 61,8% — женщины, 51,6% —мужчины. Более 13 тысяч человек погибли от онкологии, от инфаркта — 2,3 тысячи.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в патологоанатомическом бюро Петербурга нашли пустые бланки о смерти с подписями и печатями.